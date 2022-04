Isabelle OSSENT - DE VANSSAY

Ayant eu quatre expériences professionnelles très différentes, j’ai appris à obtenir des résultats, à faire preuve de rigueur, d'adaptabilité, à rechercher et mettre en œuvre des solutions originales tout en coordonnant les différents acteurs d'un projet.

Après 3 ans d'utilisation de logiciel d'architecture et 8 ans dans l'industrie automobile, j'ai acquis une aisance dans la CAO et une bonne connaissance du milieu industriel. La diversité de mes compétences me permet d'être polyvalente et très réactive face à de nouveaux défis.



Mes compétences :

AUTOCAD 2010

Illustrator – Photoshop – indesign

AutoCAD

Aménagement intérieur

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Graphisme

Conseil

Project Management

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word