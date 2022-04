Isabelle OTTOU

Je suis assistante de direction dans un centre social et culturel basé sur Hyères les palmiers depuis un peu plus de deux ans; j'y travaille à temps plein en CDI ; je suis néanmoins disponible très rapidement dans la mesure où je vais être licenciée d'ici la fin du mois de juin, en raison de la liquidation imminente de cette structure.



Titulaire d'un Master 2 ingénierie de la formation, j'ai des compétences et de l'expérience dans les domaines suivants:



Accueil physique et téléphonique, gestion de l'agenda du directeur

Organisation des déplacements et des rendez-vous du directeur



Classement, archivage, gestion du courrier postal et électronique,

Montage et suivi des dossiers de demandes de subvention

Respect des délais pour le dépôt des dossiers de subvention

Etablissement de factures, transmission d'information et de pièces au service comptabilité

Gestion du suivi des actions (relations avec les partenaires institutionnels)



Rédaction de bilans qualitatifs destinés aux financeurs, de synthèses

Rédaction de compte rendus de réunions.

Préparation et animation de réunions d'équipe



Suivi administratif des formations des salariés (CIF CDD, CIF CDI, Plan de formation, Contrats Pro…) avec les organismes de formation et l'OPCA.

Saisie en ligne des demandes de financement, des demandes de remboursement

Gestion et suivi des congés des salariés, de leur planning, de leurs besoins en formation

Gestion et suivi des contrats de travail (embauches, renouvellement des contrats aidés)

Coordination du pôle administratif (gestion du personnel, attribution des avancements)



Mes compétences :

Formation

Formation Excel en novembre 2016