Isabelle OUEINI

La routine m'ennuie...

J'aime découvrir de nouvelles visions des choses, connaître de belles personnes qui ont le même élan que moi et qui peuvent m'aider à avancer. Je suis sincère, ouverte d'esprit, à l'écoute des autres. Je sais rendre service et faire plaisir à autrui.

Mon entreprise de Services à domicile me permet de m'épanouir pleinement dans ce sens autant avec mes clients et qu'avec mes salariés.

Je me sens un peu isolée en tant que femme dirigeante et aimerait rencontrer des personnes dans ma situation avec qui échanger. Pourquoi ne pas former un réseau ?