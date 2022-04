Isabelle OUILLIÉ

Après plus de vingt ans d'expérience professionnelle en tant qu'enseignante, je diversifie mon activité dans le domaine de la médecine douce : la réflexologie plantaire (pieds) et palmaire (mains). J'ai acquis une bonne formation en suivant l'enseignement de Monique Schweitzer sur la méthode Ingham, de Tony Porter sur l 'ART. Je pratique aussi le champissage (massage crânien indien) et la détente à partir du visage (bien plus qu'un lifting manuel du visage).