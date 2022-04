Isabelle PACE-DODERO

Experte en Assurance vie, Prévoyance, Marchés financiers et Gestion de patrimoine



29 ans d’expérience dans la conception et la commercialisation d’offres assurance vie,

le management et l’animation de réseaux partenaires, la gestion d’actifs et de patrimoine.



J'interviens pour des missions de conseil et de formation auprès de réseaux bancaires et assurances, dans les domaines suivants :

- Les assurances de personnes, le marché de l’assurance en France et au Luxembourg

- L’assurance vie : de l’élaboration au déploiement de l’offre, les supports financiers, les fonds en euros, la réglementation, les techniques juridiques et fiscales

- La gestion de patrimoine, la gestion d’actifs financiers

- La retraite, la prévoyance

- L’animation de réseaux bancaires et d’assurances, le management

- Les techniques de vente et de négociation



Mes compétences :

Management

Gestion de patrimoine

Négociation commerciale

Assurance de personnes

Gestion financière

Assurance vie