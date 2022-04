Isabelle PAGNOUX

Cabinet d'études sociales et économiques, j'ai travaillé tout au long de mon parcours professionnel dans des secteurs trés diverses : formation, banques, assurances, grands comptes, création d'entreprise, commerce et artisanat, agriculture et agroalimentaires, associations, services à domicile, aéronautique, grande distribution, monde artistique... et pour différents publics : enfants, adolescents et jeunes adultes, adultes et personnes âgées.

Si les axes principaux de mes actions sont l'étude, le diagnostic de la structure ou du territoire audités - analyses et synthèses - le rapport sous forme d'outils de pilotage - les préconisations mises en perspectives et en prospectives - l'écriture du plan d'actions planifié et chiffré - la mise en oeuvre d'actions préconisées. ( entre 3 mois et 3 ans ) en principal dans les domaines : communication interne/externe - marketing et développpement stratégique - management transfonctionnel - mise en place de protocole d'améliorations - plan de formation - conception et réalisation d'animations -

Capacité à fédérer des groupes de travail et de réflexion. Management de projets pragmatiques de pertinences sociales et économique pour le territoires des Pyrénées atlantiques. Différentes techniques d'investigations et d'entretiens. Rédactionnels techniques et relationnels - animation de réunions -

La curiosité intellectuelle, le développement et la maîtrise des compétences managériales globales quant "au projet", la capacité à entrer dans l'opérationnalité, m'ont amené à développer des approches originales et innovantes, qui pour certaines, ont eu un véritable écho sur le territoire. Guidée par "l'entreprendre pour le bien de tous et de chacun", je me passionne toujours autant pour les femmes et les hommes qui font les structures locales, les territoires et leur identité



Mes compétences :

Animation

Communication

communication et marketing

Marketing