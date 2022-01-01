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Isabelle PAIN

PARIS

Election présidentielle 2022

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  • CEGIT IMMO - DIRECTRICE D'AGENCE

    2008 - maintenant

  • PFIZER - COMMERCIALE

    Paris 2001 - 2007 PROMOUVOIR LA GAMME MEDICAMENTS OTC TELS QUE ACTIFED HEXTRIL NICORETTE ...POUR LES OFFICINES DU SECTEUR PICARDIE NORD PAS DE CALAIS.
    FORMATION POUR EQUIPE OFFICINALE SUR LE SEVRAGE TABAGIQUE ET NOUVEAUX PRODUITS
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  • LABORATOIRE T.LECLERC - RESPONSABLE FORMATION ET ANNIMATION

    1994 - 2001 FORMATION ET ANNIMATION D'UNE EQUIPE SUR LES PRODUITS T.LECLERC PRODUITS DE MAQUILLAGE
    CREATION DES NOUVEAUX LOOKS
    GESTION DES STANDS GRANDS MAGASINS TYPE : GALERIES LAFAYETTE ET BON MARCHE...
    FORMATION DES EQUIPES OFFICINALES SUR LES PRODUITS T.LECLERC

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