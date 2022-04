Isabelle PALMIERI

Missionnaire au Togo et au Bénin de 1990 à 2015.

Parmi d'autres projets, j'ai travaillé au développement de l'école privée " Croissance" à Lomé/TOGO, où toutes sortes d'enfants pauvres ont pu recevoir une bonne éducation. En 2016, j'ai créé l'association "Croissance pour l'Afrique" qui soutient , à ce jour, une école à Cotonou. Un autre projet d'école est en cours à Kpalimé au Togo.

Mon projet est d'aider ces pays en favorisant l' éducation des enfants de tous niveaux de vie, par le moyen d'écoles chrétiennes , où la correction physique et les humiliations seront remplacés par l'instruction et l'encouragement.



J'aimerais savoir quelles seraient les moyens de trouver des financements pour mes projets en cours.