Isabelle PARDO

Au long de mon parcours professionnel, j’ai choisi de travailler pour des structures — comme la SACD et les Éditions Gallimard — qui m’ont offert la possibilité d’acquérir une assise professionnelle, de renforcer et de faire évoluer mes compétences dans le secteur de l’assistanat.



Je me suis attachée aux missions offrant un équilibre entre activités opérationnelles, rédactionnelles, de logistique, de communication et de coordination.



Cet engagement m’a permis de m’adapter à des structures très différentes ; par la taille, le secteur d’activité, l’organisation et le mode de fonctionnement.



Au cours des missions qui m’ont été confiées, j’ai développé, une aisance relationnelle, une capacité à prendre du recul face aux événements, le sens des responsabilités et des priorités.



J’ai pu mettre à l’épreuve ma détermination et ma volonté à trouver et proposer des solutions, à échanger et collaborer pour faire évoluer les situations, à coordonner et organiser pour permettre une meilleure qualité de prestation.



Aujourd'hui, je suis à la recherche d’un nouveau poste d’assistance de direction où je pourrais m’impliquer avec détermination et bonne humeur.



Mes compétences :

Organisée

Rigoureuse

Autonomie

Bureautique

Adaptabilité

Web 2.0

Microsoft Office

Firefox

IBM AS400 Hardware

Lotus Notes/Domino

Microsoft Excel

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

Microsoft Windows