Isabelle PARISOT - MONVOISIN

Regional Partner est une agence marketing spécialisée dans la promotion des territoires et la prospection d'entreprises.



Principal opérateur en France sur le marché de l’implantation d’entreprises, nous mettons notre expertise au profit de la promotion des atouts et de l’attractivité des territoires français et étrangers afin de développer la détection de projets d’investissement sur leur territoire.



Innovant dans nos approches de détection de dirigeants d’entreprises en phase de développement, nous conduisons depuis 20 ans une quarantaine de missions par an et nous traitons environ 700 projets d’implantation d’entreprises par an (PME ou groupes).



