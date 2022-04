Isabelle PASCOT

Madame Pascot cumule dix-huit (18) années d’expérience en conseil stratégique, en architecture d’entreprise et d’affaires, en conception et en développement de système d’information, transformation organisationnelle et gouvernance. Elle a œuvré au sein d’organismes privés et gouvernementaux. Ses principales réalisations sont le conseil stratégique, l’architecture d’entreprise, la gestion stratégique des technologies de l’information, l’élaboration d’indicateurs de gestion, l’analyse et l’architecture en données, en information et en connaissances.



Madame Pascot a joint récemment l'équipe de v-neo pour pour mettre à contribution son expertise d'architecture d'affaires et d'entreprise au service des assureurs et participer à l'évolution de l'entreprise ainsi que le développement de la stratégie d’affaires.



