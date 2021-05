Isabelle PASMANTIER (ISABELLE PASMANTIER)

Forte dune longue expérience dans le marketing, les partenariats et la vente avec une spécialisation dans l'événementiel, l'enseignement supérieur et

l'international, j'aspire à mettre à votre service ma réactivité ainsi que mon excellent sens du relationnel et des résultats.

Plus de 20 ans dexpérience professionnelle

Expertise en marketing, communication , évènements, vente, management déquipe

Expérience en France et à linternational



COMMUNICATION

Développement dun portefeuille de partenaires

- Négociation commercial avec les médias , la presse, web, radio, print

- Relations Presse

- Signature et suivi de contrats

- Connaissance et veille du marché, des tendances, de la concurrence , analyse des activités

- Salons MBA

- Salons Masters

- Classements duniversité

- Echange de visibilité avec les médias



MARKETING

Elaboration and optimisation de plans marketing au niveau européen

Suivi de budgets Marketing

Campagnes promotionnelles (offline, online, Radio, TV etc..)

Support à léquipe commerciale

Analyse des campagnes - reporting



EVENEMENTS

Organisation de salons (stands, bannières, médias)

Management et modération de présentations et de panels

Management et support aux équipes sur site

Management Relation clients



RESULTATS

- + 40 salons Master & MBA annuels ( France, Turquie,Allemagne, Austriche Suisse,Pays Bas, Belgique Suède, Norvège..)

- Grand nombre dinscrits

- satisfaction des clients et des visiteurs (conversion)



MANAGEMENT DEQUIPE

Recrutement dune équipe internationale basée à Londres et Hambourg

Management et formation déquipes

Excellente dynamique déquipe



VENTE

Vente aux Business Schools despace dans nos salons Masters et MBA, pages dans nos guides , profil online

Management et Dévelopement dun portfolio de clients

- QS has + 3000 client schools

- Clients loyalty (HEC Insead Trium Celsa Audencia ..)



Je suis basée à Paris

Je travaille aussi à Londres

Je voyage dans tous les pays de la région que je gère



J'ai une solide expérience en Marketing et Communications ainsi que dans le domaine commercial.