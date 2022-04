Isabelle PASSENIERS

Après un long parcours dans l'accompagnement d'enfants et d'adultes, j'ai décidé de donner un nouvel élan à ma vie professionnelle et d'exploiter et d'explorer ma passion pour la technologie et en particulier pour l'informatique.

J'ai rejoins la formation professionnelle de développeuse Web chez Simplon où j'apprends les langages front-end: html, css (et le framework bootstrap) et javascript; et des langages back-end: php,(et le framework symphony) et mysql.

Cette formation m'apporte les bases nécessaires à débuter dans ce métier mais cet apprentissage ne peut se concrétiser réellement qu'au sein d'une entreprise et au contact de professionnels aguerris. C'est pourquoi

Je suis en recherche d'un stage au terme de mes 6 mois de formation en avril 2019.

Curieuse par nature , j'ai toujours le désir de me perfectionner et de m'investir à fond dans les projets qui me sont confiés. J'apprends chaque jour de nouvelles choses.

mon ancienne carrière m'a apporté le gout du travail en équipe et un sens de l'écoute de l'autre que je peux mettre au service d'une équipe ou du besoin du client et de l’utilisateur.



Mes compétences :

Microsoft Windows

GNU/Linux

Bootstrap

Configuration informatique

Travail en équipe

CSS 3

Github

Responsive Design

MVC

Veille scientifique

PHP

Analyse

JavaScript

Accompagnement individuel

Veille technologique

MySQL

Git

Symfony

Relationnel

HTML 5