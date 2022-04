Isabelle PATIN

«Si je veux, je peux. Si je le peux, je le dois.» Cette citation illustre parfaitement mon état d’esprit et la manière dont je visualise la réussite professionnelle car, quand on a les capacités pour réussir, on doit s’en donner les moyens, à tout prix.



Curieuse, ambitieuse et créative, je fais du théâtre depuis quinze ans, lis énormément (surtout de la littérature classique) et écris des romans, pendant mes temps libres.

Je mets à profit ces qualités dans ma vie professionnelle de tous les jours, notamment parce que ces passions me permettent d’avoir une certaine aisance à l’oral et un bon esprit de rédaction et de synthèse.



Possédant deux ans et demi d’expérience en ressources humaines, j’ai principalement travaillé sur des problématiques de recrutement, de développement et gestion de talents, de communication RH et sur les relations écoles ; comme vous allez le constater ci-dessous.



Aujourd’hui, mon projet professionnel est d’intégrer un service de recrutement dans une TPE, dans un cabinet de recrutement ou d’intérim ; que ce soit en France comme à l’étranger.

Sachez que je suis disponible dès le 4 janvier 2016 et suis profondément intéressée par une organisation tournée vers l’international.



Enfin, pour compléter ma formation initiale et parce que veux travailler dans un environnement multiculturel, je compte valider un niveau B2 en langues étrangères (anglais, espagnol et allemand), d’ici 2018.



Mes compétences :

Sourcing et recrutement

Microsoft Outlook

Leadership

Veille juridique

Droit international et de l’Union européenne

Droit économique

Management

Droit du travail

Marketing

Gestion de carrière

Microsoft Office

Gestion de la formation

Relations sociales

Sphinx

Microsoft Office Publisher

Communication RH

Santé au travail

Droit de la protection sociale

Éthique

Google Drive

Conduite du changement

Sociologie des organisations

Conduite de projet