Isabelle PATOURET

Sophrologue praticienne

diplômée de l'école de sophrologie existentielle de Bordeaux ( ISEBA)

Diplome reconnu par la Fédération Française et européenne de Psychothérapie



La sophrologie est une méthode qui repose sur des relaxations dynamiques basées sur le souffle conscient, la respiration. C'est une méthode d'éveil de la conscience et de recherche d'équilibre entre le corps et l'esprit.



La pratique de la sophrologie favorise une meilleure connaissance de soi. Par la relaxation, elle permet de se libérer physiquement, mentalement et affectivement de certaines contraintes, blocages et peurs inconscientes. C'est une proposition de travail corporel afin de développer nos potentialités, notre relation au monde.

La pratique de la sophrologie renforce l'équilibre entre nos émotions et nos comportements.