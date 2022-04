Isabelle PENNETIER

Disponible professionnellement depuis un mois, je recherche un emploi à durée indéterminée.



Ces derniers temps, j'ai volontairement occupée des postes en intérim, je veux à présent me fixer et m'épanouir dans un travail stable.



Je suis organisée, dynamique, polyvalente entre autres qualités. J'aime le travail en équipe, m'investir, je suis très disponible.



N'hésitez pas à me contacter....à très bientôt.



Mes compétences :

dynamique

Organisée

polyvalente

Ponctuelle

Réactive

Recherche

Sociable