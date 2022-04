Isabelle PEREIRA

PILOTAGE STRATEGIQUE ET OPERATIONNEL



- Contribuer à définir la stratégie et à mettre en place les outils d'aide à la décision



- Conduire des projets transverses de transformation d'organisation et de changements de systèmes d'information



- Animer des équipes en lien direct ou fonctionnel au quotidien et en mode projet



- Mener des opérations de croissance externe



Domaines de compétences : management et organisation, Stratégie et croissance externe, Gestion de projets, Comptabilité, Contrôle de gestion, Audit et Contrôle interne, Trésorerie, Juridique et Fiscal



Mes compétences :

Finance

fiscalité

Gestion de projets

Gestion juridique

Juridique

Management

Ressources humaines

Stratégie