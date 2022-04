Isabelle PERES

Responsable en développement RH et en conseil en Evolution de Carrière

Passionnée par les nouveaux modes d'apprentissage et les nouvelles méthodes de travail, dont le Sketchnote, la photo et la vidéo :

je partage sur les stratégies Réseaux & de Veille pour permettre aux personnes que j'accompagne de prendre conscience de l’importance d’être acteur(rice) de son employabilité.



Pour L'Apec j'interviens sur 2 activités :

L'accompagnement des cadres et des jeunes diplômés pour développer leur présence digitale pour gérer leur stratégie de Networking.

Et l'animation des communautés professionnelles de l'Apec, au sein d'une équipe de 5 Community Manager, pour échanger avec vous sur les sujets professionnels, qui vous animent.



Ma deuxième activité va se construire au fil de l'année 2018, pour l'Apec



Les sujets qui me passionnent aujourd'hui :



Blogueuse, à mes heures perdues depuis 2015, je suis passionnée par les Réseaux Sociaux, tels que LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram et Pinterest. Et je cherche à faire évoluer mes communications avec l'écriture, la photo, la vidéo.



Venant du monde des RH et notamment de la formation, je me suis plus particulièrement penchée sur l'auto-formation au travers de la pratique des Mooc ou comment gérer son employabilité. tout au long de sa vie professionnelle.



Pour me ressourcer, me déconnecter, je dessine, je peins, ce qui naturellement m'amène à pratiquer une des techniques de facilitations graphiques : le Sketchnote.



Mes publications et mes partages d'informations n'engagent que moi.

Si vous souhaitez profitez des services de l'Apec, connectez-vous sur http://bit.ly/PLdetx



Mes compétences :

Ingénierie de formation

Réseaux sociaux

Médias sociaux

Veille stratégique

Outplacement

Accompagnement

Recrutement

Formation professionnelle continue

Networking

Développement personnel