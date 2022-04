Isabelle PEREZ

Téléconseillère, appels entrants et sortant, enquêtes de satisfaction, conseils, informations concernant le régime obligatoire et complémentaire pour MFP Services. Suivi administratif.



Agent d'accueil à Adelis . Accueil physique et téléphonique, prise de RDV et gestions de plannings pour 4 personnes, commandes en lignes et comptes rendus de réunions.



Assistante commerciale pour la CAPEB, ventes d'encarts publicitaires dans les agendas destinés aux professionnels du BTP et ARTIBAT(Salon du BTP) : Saisie des dossiers des exposants, réception des règlements, renseignements sur leurs emplacements. Participation à 2 salons à la Beaujoire.



Plusieurs années dans le télémarketings m'ont permises de gérer les appels entrants et sortants, la gestion du stress et d'acquérir un langage professionnel.



Début de carrière dans le commerce : Vendeuse, coursière en bijouterie, horlogerie.







Mes compétences :

Adaptable

Apprécie le travail en équipe

