Isabelle PEREZ

J'ai pratiqué la kinésithérapie dans différents milieux depuis 12 ans.

j'ai pratiqué le haut niveau en sport de combat

Je suis coach (diplôme université Paris 8), je m'interresse particulièrement au coaching d'équipe et de leur manager. Je suis diplômée d'un master2 en ingénierie de la santé, option management des services de santé (université Marne la Vallée).Actuellement j'occupe un poste de directeur adjoint d'un centre de soins de suite et de réadaptation de 70 lits.

Mes centres d'interêt sont les sports d'équipe et le management.



Mes compétences :

Management