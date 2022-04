Isabelle PERRIER

L'association met en relation des demandeurs d'emplois habitants des Quartiers Politique de la Ville (http://sig.ville.gouv.fr ), des allocataires du RSA (...) avec des professionnels en poste, dans leur métier ou secteur d'activité, afin que ces derniers les accompagnent dans leur recherche d'emploi.

Ce parrainage de 6 mois est gratuit.

Vous pouvez en savoir plus en allant sur

Vous êtes un professionnel en poste et vous avez envie d'être un parrain ou une marraine bénévole? N'hésitez pas à visiter notre site et à nous contacter.