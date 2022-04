Isabelle PERRIER-GUSTIN

Ma polyvalence, mes capacités d'adaptation, d'organisation et d'analyse, me permettent d'être très réactive et de répondre aux demandes des clients au niveau commercial, administratif et logistique.

Forte de mon expérience, je recherche aujourd'hui de nouveaux défis à relever et de nouvelles situations à gérer dans lesquelles je pourrais mettre à profit mes qualités relationnelles.



Mes compétences :

Négociation contrats

Gestion des devis, des commandes

Conseil et vente

Suivi des reglements et relances téléphoniques

Secrétariat, Facturation, Standard

Assistante commerciale

Ressources humaines

LITIGES

GESTION PORTEFEUILLE CLIENTS

SECRETARIAT

COMMERCIALE

ACCUEIL

Gestion portefeuille fournisseurs