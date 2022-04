Isabelle PERROT

Compétences en animation de formation commerciale



 Elaboration de programmes de formations en intra-entreprises

 Animation de formations commerciales en intra-entreprises, modules techniques de vente en face à face auprès de salariés d’entreprises

 Elaboration de contenus pédagogiques pour public salariés en contrats de professionnalisation ou CIF

 Animation de formations qualifiantes commerciales dans le dispositif de l’alternance

 Evaluation des apprenants dans le cadre des examens blancs oraux



Compétences commerciales en vente de produits et services secteur B to B



 Gérer la relation client

 Prospecter de nouveaux clients

 Développer un portefeuille de clients acquis

 Fidéliser les clients

 Piloter les actions commerciales définies

 Assurer le reporting dans une Base de Données

 Analyser un tableau de bord commercial



Compétences en animation de réseau



 Gestion commerciale de revendeurs (respects accords, développement du référencement et remontée d’informations)

 Animation commerciale de la force de vente du revendeur (accompagnement terrain, formation produits)

 Mise en place de concours vente et contrôle des résultats



Compétences informatiques



 Word, Excel

 Outlook

 Powerpoint



