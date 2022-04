Isabelle PERROT

Détentrice d'une Licence Professionnelle Qualité Hygiène Sécurité Environnement, et grâce à des années d'expérience dans plusieurs domaines dont l'industrie et l’administration, j'ai acquis de solides connaissances dans le domaine QHSE.

Mes expériences m’ont permis de mettre en œuvre des réglementations et des normes (REACH, ISO 14001, ISO 9001, OHSAS18001), de mettre en place le Document Unique, ainsi que la modélisation de processus validés et intégrés dans les procédures de gestion des entreprises, assurer l’efficacité du système de management de la santé et sécurité au travail, de créer et d’actualiser la consigne sécurité incendie de différents sites.



Mes compétences :

Formation à l'audit interne QHSE.

REACH, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Réaliser les fiches individuelles d’exposition, le

Analyser les fiches de données de sécurité

Installations classées pour la protection de l’env

Transport des matières et produits dangereux

Organiser le tri des déchets

Former et sensibiliser le personnel à la démarche

Etudes et impacts environnementaux

Création des consignes et des procédures QHSE

Referente Amiante, sécurité incendie

Réaliser l'arbre des causes

Elaboration plan d'action

Mettre à jour et suivre les indicateurs de suivi Q

Assuer la veille règlementaire

Analyser les risques professionnels

Rédiger et mettre à jour le document unique

Réaliser les Audits internes, le diagnostic enviro