Isabelle PERSEVAL

En 1808, Jean-Baptiste Perseval a posé la 1ere pierre de notre cave. Cet acte fondateur initie une dynamique qui développera notre métier de vigneron, notre savoir-faire, notre culture et notre identité.

Notre vignoble a pour encépagement: Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier et de nouvelles plantations pour mettre en valeur d’anciens cépages (Pinot Gris ou Fromentot, Petit Meslier et Arbanne) qui se partagent ainsi harmonieusement les surfaces plantées. Nous sommes fiers de ce patrimoine pour rafraichir la mémoire ou exciter la curiosité mais aussi comme atout pour élaborer des cuvées entre cépages d’hier et d’aujourd’hui. Il faudra être patient pour découvrir ces trésors anciens.

Aujourd’hui notre esprit et notre philosophie de l’existence sont marqués par cette détermination, ce pragmatisme et cette authenticité. Notre identité familiale s’exprime dans un principe fort : pérenniser un patrimoine sur le long terme et au fil des générations.

Notre implication environnementale réelle depuis de très nombreuses années n’était ni reconnue, ni même certifiée. Nous avons passé avec succès la certification Haute Valeur Environnementale (HVE), une consécration officielle issue du Ministère de l’Agriculture Française et du Grenelle de l’Environnement.

La certification HVE niveau 3 que nous venons d’obtenir est particulièrement ambitieuse et repose sur des obligations de résultats en matière de biodiversité, d’utilisation des pesticides, des fertilisants et de la gestion de l’eau.

Cette certification HVE permet dorénavant d’identifier clairement notre exploitation comme engagée dans des démarches particulièrement respectueuses de l’environnement et nous pourrons désormais apposer sur nos bouteilles de champagne une mention « issu d’une exploitation de haute valeur environnementale »

Fiers de « récolter » les lauriers de cette longue implication environnementale, nous voulions vous confirmer et vous prouver notre engagement dans cette démarche pour la préservation de notre patrimoine et notre avenir sur cette Terre.

Nous demeurons à votre écoute et serons ravis d’échanger plus longuement pour ceux d’entre vous qui ne connaissent pas encore notre ambition de produire au sein d’une agriculture référencée et contrôlable.

Nous vous souhaitons un nouveau plaisir à déguster des champagnes issus d’une exploitation à haute valeur environnementale…