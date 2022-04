Isabelle PETAPERMAL-THOZ

Ingénieur chimiste de formation, j'occupe des postes en HSE depuis plus de 10 ans.

La sécurité est à mon sens un équilibre entre la réglementation et l'application sur le terrain.

Quand la sécurité, l'environnement ou la qualité ne sont pas vécus comme des contraintes mais comme de vrais axes d'amélioration, des gains de productivité et des réductions de couts peuvent être facilement mis en place.

Rigueur, travail en équipe, sens du dialogue et une bonne dose de pragmatique permettent d'améliorer les conditions de travail et l'impact sur l'environnement.



Mes compétences :

ISO 14001

Conseiller sécurité TMD

OHSAS 18001

Personne Compétente en Radioprotection

Code du travail

Communication interne & externe

Formations sécurité