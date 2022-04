Après une année à L'EFAP, et le diplôme de Force de Vente en poche, j'ai d'abord été administratrice de compagnies théâtrales et de danse avant d'arriver dans le tourisme. J'ai débuté à Renouveau Vacances comme hôtesse d'accueil, et j'occupe désormais le poste de responsable Promotion des Ventes dans un village de vacances montagne. Commercialisation et Communication représentent mes fonctions essentielles .



Mes compétences :

MAN

Spectacle

Théâtre

Tourisme