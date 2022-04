Isabelle PETITOT-BEGOUT

En charge de responsabilités croissantes depuis 1995 dans des établissements à vocation sociale, mon expérience et mes compétences ont évolué auprès d'enfants et d'adolescents, d'adultes et de familles en difficultés. Auprès d'une hiérarchie, de collaborateurs et d'équipes pluridisciplinaires. Auprès d'un partenariat accueilli recherché et élargi. J'ai appris à développer, à gérer, à motiver, à accompagner, à soutenir, dans le respect de la dignité et des limites de chacun. Dans le respect des lois et des textes règlementaires. Je travaille pour une cohésion, une adaptation et une insertion accessibles et réalistes. pour un projet et un objectif partagés. En direction et avec un public fragilisé.

Intéressée par les ressources humaines, je mets actuellement en œuvre une formation Master II RH.







Mes compétences :

Direction ESMS