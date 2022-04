Isabelle PETITPRETZ

Mes principales missions : l’organisation (accueil des visiteurs, gestion des appels, gestion des agendas, organisation des déplacements), la gestion administrative (rédaction de notes, courriers, rapport et compte-rendu, suivi des budgets, préparation des dossiers pour les réunions), le traitement et la circulation de l’information (tableaux de bord, interface entre les services).



Profil : bonne maîtrise de la langue française et bon niveau de culture générale, organisation, discrétion, adaptabilité, qualités relationnelles.



Compétences associées : maîtrise des outils informatiques.