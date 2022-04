Isabelle PEYROL

Bonjour,



Je suis fille de commerçant, j'ai douze années d’expérience en qualité d’assistante et une vingtaine au sein du commerce familial.



Trilingue en anglais et italien, j'ai l'expérience du contact ainsi que de la gestion administrative, commerciale et comptable.

Méticuleuse, dynamique et autonome, je pratique les logiciels bureautiques courants.

Volontaire, je sais faire preuve d’anticipation et prends souvent des initiatives.



J'ai également travaillé à Londres et dans la région de Vancouver dans l’ouest canadien ainsi que pour 2 sociétés dont la maison mère se trouvait à l'étranger.



J'ai pu appréhender la comptabilité analytique lors d’une de mes missions et dernièrement, j’ai entièrement géré un service client. J'ai également opéré en tant qu'assistante de 3 directeurs.



Etudes : BAC G3-Techniques commerciales puis DEUG LEA-Langues Etrangères Appliquées Mention "affaires et commerce", suivi du First Certificate obtenu à Londres puis Licence et Maîtrise LEA et formation en comptabilité et bureautique et gestion commerciale.



Si mon profil vous parait intéressant, sachez que je suis disponible et que je me ferait un plaisir de développer avec vous les points forts de mon expérience ainsi que mes qualités d'adaptation lors d’un entretien et vous exposer ainsi les motivations qui m’animent.



A très bientôt !



Isabelle



Mes compétences :

Adaptabilité

Anglais

Anticipation

autonome

Autonomie

Commercial

dynamique

Initiative

Italien

Méticuleuse

Polyvalence

Polyvalent

Rigoureuse

Rigueur

Vente