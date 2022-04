Isabelle PHILLY

Riche d'une expérience de plus de 15 ans en presse professionnelle (Revues de fédération et d'association) dans des domaines aussi divers que le monde du Froid, l'Alimentation, la Grande Distribution, l’Épicerie, je recherche aujourd'hui un nouveau poste au sein d'une revue professionnelle dans le même secteur ou dans un nouveau domaine à laquelle je pourrais offrir mes compétences, mon savoir-faire et mon expérience. Disponibilité immédiate.



Au plaisir d'entrer en contact avec vous.



Bien cordialement



Mes compétences :

Management

Synthèse rédactionnelle

Normes rédactionnelles

Communiqués de presse

Internet

Microsoft Office

Rédaction

Microsoft Excel

Journalisme d'entreprise

Microsoft Word

Relecture / corrections

Photofiltre

Microsoft PowerPoint