Isabelle PHU

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE



- Depuis Nov.2014 : Responsable Contrôle du Risque Comptable, BNP Paribas - Paris, France

- Fév.2013 – Oct.2014: Analyste comptable et financier, BNP Paribas - Paris, France

- Jan.2011 – Jan.2013 : Responsable de Patrimoine Applicatif, BNP Paribas - Paris, France

- Jan.2010 – Déc. 2010 : Responsabled'applications, BNP Paribas - Paris, France

- Sept. 2008 – Janv. 2010 : Analyste, BNP Paribas - Paris, France

- Fév. 2008 – Juillet 2008 : Ingénieur Conseil Expérimentée, Accenture – Paris, France

- Déc. 2004 – Janv. 2008 : Ingénieur Informatique, EdifiXio – Paris, France

- Mars 2004 – Sept. 2004 : Stagiaire, Bouygues Telecom – Le Plessis-Robinson, France







COMPÉTENCES TECHNIQUES



- Systèmes d’exploitation : Windows, Unix

- Langages de programmation orientés Web : Java, JavaScript, PHP, HTML

- Autres langages de programmation : PL/SQL, T-SQL, Korn-Shell, C, C++, VBA, VHDL, Pascal

- Base de données : Oracle, MySQL, Sybase ASE

- Méthodologie : Merise (MCD), CMMI

- Modélisation et simulation : Maple, Matlab/Simulink, Scilab, Spice

- Outils de développement : Eclipse, IBM Rational Application Developer, CVS, UltraEdit, Toad for Oracle, suite d’outils BroadVision (DCC, Schema Center, Content Administrator), LDAPBrowserEditor, CVS

- Environnements : BroadVision 5.5 & 7.0, CommerceOne Procurement 5.6 & 5.8, IBM WAS 5.1, IBM WAS 6.0 & 6.1, Netegrity Siteminder, Evidian SAM Web

- Bureautique : Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Project)







LANGUES



- Français Langue maternelle

- Anglais Courant (TOEIC 2004: 850points - Cambridge FCE 2001)

- Allemand Elémentaire

- Vietnamien Parlé (langue maternelle)



