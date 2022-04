Isabelle PICHOUT

Retraitée ( 1 août 2009 ) 43 ans d'activités GLAXOSMITHLINE





Sept 1966 = Labo CAZE emploi Sce Expédition et Cpté Clients



Sept 1993 Licenciée (pour sauver un emploi de cas social) Restructuration du Groupe pour se concentrer sur le BUCCO Dentaire ( séparation des Marques WILLIAMS et UHU )





Nov 1993 Réintégrée dans un nouveau poste Sce Commande devenu Sce Clients ( suivi commandes - livraisons - GMS ( auchan-carrefour-leclerc-intermarche-systeme u- Lidl - ) Export Otc Grpts Parapharmacie.

à ce poste jusqu'a Fin mai 2009 ( pressions - stress - harcèlement morale )





6 fusions et 4 déménagements Montrouge-Malakoff-Nanterre-Marly le Roi.