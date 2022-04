Isabelle PIGNOL

Actuellement en poste, je souhaite donner un nouvel essor à ma carrière, et souhaiterai mettre à votre profit mes compétences.



Riche d’une expérience de 5 ans dans le secteur du secrétariat, je peux me prévaloir de solides compétences aussi bien administratives que commerciales. En effet, à travers différents secteurs d’activités, j’ai eu la chance de réaliser des missions variées : mission d’accueil, organisation de manifestations évènementielles, prospection téléphonique, gestion d’un portefeuille client… La maîtrise des tâches qui m’ont été confiées ainsi que mon investissement personnel, m’ont permis d’acquérir des qualités indispensables à toute assistante : gérer au mieux les situations d’urgence, développer un excellant relationnel, une organisation et une rigueur essentielle.



Ma polyvalence et mon dynamisme sont des qualités dont je souhaite vous faire profiter aujourd’hui. Motivée et persévérante, j’apprécie le travail bien fait et suis tout à fait disponible pour intégrer et m’investir au sein d’une nouvelle équipe de travail. De nature généreuse et ouverte d’esprit, je m’épanouirai face à un public diversifié aux multiples besoins.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel