Isabelle PINTIAUX CARON

Mon parcours démarre dans l'industrie automobile en Angleterre pour être ensuite largement développé au sein de la grande distribution spécialisée. J'ai pu dérouler des missions très variées et très riches à caractère international, en achat, informatique et marketing produit.



Je puise mon énergie dans la mise en oeuvre de projets ou d'activités d'envergure, orientées dans la commercialisation et ainsi que la réalisation des produits vendus. Les expériences nouvelles et la prise de responsabilités sont source d'enrichissement personnel tout en m'apportent une vue globale de l'entreprise. Les relations internationales sont impératives à la fois professionnellement et personnellement.



J’aime travailler sur des domaines très variés au travers desquels j’y trouve un enrichissement personnel. Les domaines textiles, mobilier, agencement et immobilier sont des domaines de prédilection. Le travail d’équipe en toute autonomie est essentiel à l’atteinte de mes performances professionnelles. J’aime le travail bien fait, les produits de qualité et ai le sens du détail. J’aime prendre la direction des événements et je m’adapte facilement aux changements de situations. J’ai mis en place une organisation personnelle qui me permet d’avoir l’esprit complètement dédié à mon activité. Je suis dynamique, organisée, volontaire et persévérante. J’apprécie beaucoup travailler dans des unités à taille humaine.



Mes compétences :

International

Gestion de projet

Chef de projet

Gestion de produit

Gestion de marques

Management

Organisation

Textile

Immobilier