Isabelle PINTO

19 années d’expérience au sein du leader mondial du transport et de la logistique, notamment en tant que responsable sinistres flotte automobile, m’ont permis d’acquérir les outils nécessaires à une bonne gestion des sinistres parmi lesquels une aisance relationnelle, une réelle faculté d’adaptation et une maîtrise du régime de responsabilité civile de droit commun. Je dispose également de connaissances relatives à la location de véhicules longue durée.



Disponible immédiatement, je souhaite mettre à profit mes compétences au service de votre entreprise. Rigoureuse, pragmatique et dotée de réelles capacités d’adaptation, rencontrons nous et je vous exposerai de vive voix mes motivations lors d’un entretien à votre convenance.



Mes compétences :

Assurances

Automobile

Sinistres

Transports

Gestion