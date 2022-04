Isabelle PLANQUE WERQUIN

Mon cas est atypique car un accident du travail m’a rendu inapte au poste d’aide-soignante que j’exerçais depuis 25 ans .Je désire rebondir et utiliser le potentiel que je possède, être au cœur de l’entreprise et de rester dans le rythme du monde du travail.

Un bilan de reconversion réalisé auprès de l’AFPA Lille, m’a conforté dans mon choix faisant référence à mon baccalauréat de techniques commerciales ainsi qu’aux compétences acquises auprès des associations dont je suis membre actif.

J’ai suivi une remise à niveau de secrétariat administratif puis j’ai intégré une formation de bureautique / informatique.

Je suis plus que jamais motivée, mais aussi dynamique, ponctuelle, organisée, m’investissant toujours pleinement dans mon travail.

Je suis disponible, ouverte à toutes propositions et volontaire pour suivre une formation.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Access

Secrétariat

Secourisme

Autonomie

Accueil

Organisation d'évènements

Gestion de trésorerie d'association

Sécurité incendie

Eco-responsable

Organisation du travail

création de logo, d'affiche

Classement

Archivage

Gestion des stocks