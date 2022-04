Isabelle PLANTEY

J'ai exercé une vingtaine d'année dans le secteur social et l'animation socioculturelle.

Ces onze dernières années, j'ai travaillé au sein de l'Association Remue-Méninges en qualité d'Animatrice-Coordinatrice d'équipe dans le domaine de l'accompagnement à la scolarité. J'avais pour mission la responsabilité d'un local, l'organisation de l'accueil du public et des activités.

Tout au long de ma carrière, j'ai enrichie mon expérience en suivant des formations professionnelles. J'ai obtenu le DEFA (Diplôme d’État Relatif aux Fonctions d'Animation), le DEJEPS (Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport) et plus récemment le Titre Professionnel de Conseillère en Insertion Professionnelle.

J'ai développé plusieurs compétences : en accompagnement individuel et collectif, conduite de projet, encadrement et travail en réseau.

Aujourd'hui, je souhaite mettre mes atouts et compétences au service d'une structure dans le secteur social ou paramédical ou de l'insertion professionnelle.



Mes compétences :

Gestion de partenariats

Management

Conduite de projet

Gestion administrative

Gestion budgétaire

Relations humaines

Médiation

Accueil physique et téléphonique

Accompagnement collectif

Accompagnement individuel