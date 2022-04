Isabelle PLESKOFF

Je suis Directrice Administrative et Financière d'un d'un Institut de Fomation pour Aides-Soignants



En 2008, j'ai aidé mon conjoint à créer un organisme spécialisé dans la préparation des étudiants au concours d'entrée en médecine par le biais de cours particuliers à domicile.



J'ai également été chargée de mission pour le groupe des élus municipaux de Boulogne-Billancourt durant 3 ans. J'ai travaillé pour et avec Monsieur Jean-Pierre FOURCADE et M. Pierre-Mathieu DUHAMEL, son successeur.



J'ai aussi exercé mon activité professionnelle au sein de cabinets d'experts-comptables, chez un transitaire commissionnaire en transport, puis pour une société spécialisée dans l'extraction et le traitement du kaolin.



D'autre part, j'ai créé :



- une association de service d'aide à la personne spécialisée dans la garde d'enfants après l'école



- une association permettant la rencontre entre personnes célibataires par le biais de sorties culturelles, d'organisation de brunchs, de goûters et de soirée dansantes.



J'accueille des étudiants étrangers à mon domicile désireux d'apprendre le français.



Mes compétences :

dynamique

Méthodique

Organisée

Ponctuelle

Prise d' initiatives

Prise d'initiatives