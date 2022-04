Isabelle POINAT VALLAURI

Forte de mon expérience professionnelle de 19 ans dans le secteur du livre, auprès de : GSS, GMS, GSB, librairies, presses, lieux touristiques... je dispose d'un savoir faire et d'un excellent relationnel. J'ai appris également durant toutes ses années à apprendre à créer une relation de confiance et de véritable partenariat avec les clients, ainsi qu'à les diriger vers des objectifs pertinents.

De caractère pugnace, volontaire et aimant les chalenges, je sais m'adapter aux différents produits.

Je pense pouvoir vous apporter mon professionnalisme, afin de développer et fidéliser votre portefeuille clients.

Libre immédiatement, je reste à votre entière disposition pour un entretien à votre convenance.