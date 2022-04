Isabelle POINCENET

J'ai commencé ma vie professionnelle par la danse en 1984, comme danseuse folklorique polynésienne aux côtés de plusieurs troupes parisiennes et des ballets "I AORA TAHITI" de Gilles Holande.

J'ai eu la chance de debuter dans la vie professionnelle en gagnant assez d'argent pour ne pas m'inquieter, avec en plus le formidable atout de voyager. Les voyages m'ont ouvert l'esprit, (il était déjà bien ouvert), sur les peuples, la diversite ethnique et culturelle de chaque pays.

Ensuite, j'ai travaillé pour SOS Médecins, cela a été une activité très prenante, stressante mais passionnante. Activite tellement prenante avec deux enfants en bas-age que j'elevais seule a l'epoque, qu'il m'a fallu changer au bout de 2 ans.

Apres mes 2 autres grossesses (oui la 1ere mission de ma vie etait de creer une grande famille avec au moins 4 enfants). Je creais mon propre restaurant "Aloha Cofee" specialites polynesiennes et traditionnel, le hasard de la vie m'a amené a la communication, a la publicite. Responsable commerciale dans la régie pub et audiovisuelle pendant 7 ans, organisateur d'évènementiels, vente de sites Internets. Réalisation d'une centaine d'interviews dans divers domaines : professionnels, cinématographiques, sportifs, associatifs, etc.. J'ai aimais ca !!!! Interviewer des vedettes de cinema, comme Jean Dujardin, Valerie Lemercier, Edward Baer, gregory Derangere, Olivier Marshall, etc.... Des gens formidables, humbles et abordables comme des potes dans la vie!!

C'est un métier qui m'a beaucoup plu et apporté, il m'a permis de m'affirmer, ainsi par obligation, de prendre confiance en moi.

Aujourdhui, mon desir le plus profond est de me realiser personnellement. De devenir le meilleur de moi meme. Et la chance est encore arrivee dans ma vie au moment ou je m'y attendais le moins, au moment ou j'etais au plus bas dans ma vie, la rencontre la plus belle, celle qui arrive au bon moment, celle qui fera sortir du grenier l'objectif de realiser "mes reves".



Mes compétences :

Positive

Persévérance

Voyages

Science

Coaching

Leadership

Bien être

Anti-âge