Isabelle POITOUT

Spécialiste en droit public et droit de l’environnement, inscrite au barreau de Paris, j’ai fondé le Cabinet Poitout Avocat qui intervient principalement dans 4 domaines, aussi bien en conseil qu’en contentieux :

- urbanisme

- environnement, nuisances et pollutions

- expropriation

- questions agricoles et viticoles



Le Cabinet Poitout, structure indépendante, a notamment pour clients des communes, des entreprises, des domaines agricoles ou viticoles, plus d’une dizaine de syndicats viticoles, ou encore des acteurs de la société civile comme les associations de quartiers ou de riverains, les associations de propriétaires et les associations de défense de l’environnement.



Le cabinet intervient sur toute la France et au Chili où il est en convention avec un cabinet d’avocats situé à Santiago du Chili.