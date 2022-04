Isabelle PONTAILLIER

Aujourd'hui, dans une entreprise où se construit l'histoire d'une rencontre entre professionnels de l'image et de la communication corporate.

www.studiomacmahon.com - facebook.com/studiomacmahon

www.trendsproductions.com - facebook.com/trendsproductions

Hier et encore, un parcours de communicante, de TF1 (Responsable de la Communication Interne - lauréate du Grand Prix et du Prix Grand Media), à Trends, en passant par FGB'a , Times Square Communication et l'UJJEF, devenue Communication et entreprise (Déléguée Générale, Administrateur).

Références : CANAL+, Swiss Life, Cinémathèque Gaumont, Siemens, Cartes Bancaires, Numéricâble, MGEFI...











Mes compétences :

Evénementiel

Stratégie de communication

Communication interne

Communication visuelle

Communication externe