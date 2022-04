Isabelle PORGYE

Visiter notre site : http://www.fcnet.fr/



fcnet développe ses activités de Fournisseur d'accès Internet sur l'ensemble du territoire français.

Le domaine des Télécommunication et le développement de son centre serveurs reste depuis de début des années 90 sa force principale.



Nous attachons une grande importance à la qualité de nos services auprès de nos clients.



Nous accompagnons nos clients sur nos métiers historiques tels que la connexion Internet (Fibre, sDSL, aDSL, Interconnexion, VPN ...), l'hébergement (mutualisé, serveur dédié ...), la gestion de votre SI en mode hébergé ou dans votre propre infrastructure, la messagerie, la formation, l'audit technique, le développement de sites Internet, mais aussi sur des produits spécifiques comme :



.... le eMARKETING avec notre outil 1eMAILING



Les campagnes d'envois de courriel en masse prennent une place de plus en plus importante dans la stratégie marketing des entreprises à des coûts très faibles.



www.fcnet.fr



.... le transfert de fichiers volumineux avec notre outil ZENTRANSFERT



Le partage des informations, des documents, plans, fichiers de tous types devient vite compliqué car nos messageries ne supportent pas l'envoi de courriel trop lourd. Notre Agence Interactive a développé un outil très simple d'utilisation pour transférer des fichiers volumineux depuis un simple navigateur.



www.zentransfert.fr



Mes compétences :

Web

Création de site internet

Maintenance Informatique

Internet

Formation

SDSL, ADSL, FIBRE OPTIQUE

Réseaux informatiques & sécurité

Audit informatique et réseau

Conseil informatique et réseau