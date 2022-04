Bonjour je suis coiffeuse depuis plus de 15 ans et à domicile depuis 2014 ! Je me déplace jusqu à 20 kms autour de chez moi à poiroux ! J emmène tout le nécessaire serviettes bacs produits !

Votre coiffeuse privé a votre domicile , vous allez adorer ne pas vous déplacer, ne pas attendre. .. !

Je fais des formations au moins 2 fois par an pour me tenir informer sur les nouvelles tendances !