Isabelle POTIRON

Bonjour,

Titulaire d'un Master 2 en Droit social et gestion des ressources humaines, je bénéficie d'une expérience confirmée en gestion et management des Ressources Humaines.



Mes domaines de compétences :

=> Conseil et accompagnement de la Direction sur la gestion des relations individuelles de travail

=> Recrutement

=> Formation

=> Développement RH (talent review, gestion des compétences, mobilité interne, etc.)

=> Paie et administration du personnel

=> Processus disciplinaire

=> Gestion du contentieux prud’homal et administratif

=> Relations sociales (préparation et co-animation des réunions avec les IRP, élections professionnelles)

=> Suivi des accords d'entreprise (égalité professionnelle, prévention pénibilité, etc.)

=> Veille législative, reporting RH

=> Audit interne RH/Paie



Mes compétences :

Projets transversaux RH

Relations Ecoles/Entreprises

Droit social et Administration du Personnel

formation

développement des compétences

recrutement

paie