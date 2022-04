Isabelle POULAIN

Bonjour et bienvenue sur mon profil...



"Créer du lien et mettre du liant dans les relations..."

En tant que femme authentique, avec une personnalité ouverte et bienveillante, j'ai le don de gagner la confiance de mes interlocuteurs pour fédérer autour d'un objectif et mettre en oeuvre la stratégie, avec enthousiasme et rigueur, auprès des clients, prospects, adhérents, partenaires et collaborateurs...



Nous pouvons échanger en me contactant au 06 98 63 59 18 ou par mail : i.poulain@icloud.com !



Mes compétences :

Excel

Word

Power point

Manager

Organiser

Stratégie commerciale

Animation d'équipe

Stratégie de communication

Animation de réunions

Animation de formations

Pilotage d'activité