Isabelle POULAT

Après plus de 20 ans passés dans des fonctions marketing et communication au niveau international à HP, j'ai décidé de me reconvertir dans un tout autre domaine, l'architecture d'intérieur et la décoration.

J'a suivi une formation de 7 mois pour apprendre les techniques du dessin, réalisations de plans, perspectives, technique des matériaux, histoire de l'art du meuble, l'influence des couleurs ...

Pour mettre en pratique mes connaissances j'ai effectué divers stages auprès d'enseignes renommées et haut de gamme telles que Ligne Roset, Bulthaup, Lago, Made in Design... pour des missions de conseil personnalisé à la vente, des réalisations de plans pour des projets d'aménagement intérieur.

Si vous avez des amis architectes ou décorateurs qui souhaitent me faire partager leur passion ou qui ont besoin de mes compétences à temps plein ou partiel, n'hésitez pas à leur communiquer mes références !!!! merci à vous ....



Mes compétences :

Aisance relationnelle

budgets

Communication

Créativité

Enthousiasme

Gestion de budgets