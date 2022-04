Isabelle PREVOT

Titulaire d’un BTS comptabilité gestion, j’occupais le poste d’assistante commerciale chez MARSH SA courtier en assurance. J’assumais le suivi administratif, la gestion des agendas, des déplacements et j’assurais l’interface entre les différents acteurs internes. Je participais au suivi des comptes clients et à l’élaboration des campagnes pour le développement d’affaires nouvelles.



J’ai connu plusieurs secteurs d’activités différents et aujourd’hui avec mon expérience, je souhaite partager mes compétences, mon enthousiasme dans un domaine qui me correspond mieux. Participer aux actions et aux projets d’un développement durable et pour notre environnement, réponds à ma volonté de travailler pour préserver le sens du service client et l’image de marque de la société.



La polyvalence de mon expérience, mes capacités d’adaptation, un très bon relationnel et une forte réactivité font que mon profil et ma motivation peut s'adapter sur tous les secteurs d'activités.



Mes compétences :

Autonomie

Compétences relationnelles

Curiosité

Esprit de synthese

gout du challenge

Sens de l'analyse

Sens des initiatives

Synthèse