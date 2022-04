Isabelle PROUVOST AGNERAY

Mon objectif professionnel



Mettre à profit l'expérience acquise au pilotage de la mission Achats en secteur industriel et dans un environnement international.



Mes atouts professionnels et personnels différenciateurs



. Maîtrise du processus Achats amont et aval

. Négociation Commerciale Achats au niveau international

. Achats de produits industriels, techniques : Aciers spéciaux, Matières plastiques, pièces mécaniques, fixation, emballage

. Achats de prestations et services : sous-traitance, transport



. Polyvalence et adaptabilité acquises au sein d'une entreprise qui est passée d'une structure PMI à un groupe de dimension internationale



. Leadership, autonomie de décision et d'action, organisée et rigoureuse, créativité et réactivité,

. Management en mode transverse (Equipe Projet)



Mes compétences :

Management

Négociation achats

Sourcing international

Audit externe

Gestion des stocks

Négociation contrats

Étude de marché